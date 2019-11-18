Lösemi tedavisi gören minik Tunahan hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e, iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu.
YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENMİŞTİ
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan, dün gece hayata gözlerini yumdu.
GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ
Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle Mezarlığı'na, gözyaşları içinde defnedildi.