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Lösemi tedavisi gören minik Tunahan hayatını kaybetti

Bursa'da lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 18.11.2019 - 17:24..
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e, iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu.

Lösemi tedavisi gören minik Tunahan hayatını kaybetti

YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENMİŞTİ

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan, dün gece hayata gözlerini yumdu.

Lösemi tedavisi gören minik Tunahan hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ

Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle Mezarlığı'na, gözyaşları içinde defnedildi.

Lösemi tedavisi gören minik Tunahan hayatını kaybetti

Lösemi tedavisi gören minik Tunahan hayatını kaybetti

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