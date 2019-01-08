LÖSEV'e 15 bin lira bağışlayarak ceza almaktan kurtuldu

1 Dünyanın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen bulundu NASA, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.

2 Elon Musk, ABD dışındaki ilk Tesla fabrikasını Çin'de açtı Tesla'nın Amerika dışındaki ilk fabrikası Çin'de açıldı. Açılışa CEO Elon Musk'ta katıldı.

3 İstanbul'da kamyonet yaşlı çiftin evine girdi Buzlanmadan dolayı hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, önce kaldırıma sonra da bir binanın giriş katındaki eve çarptı.

4 Türkiye İran'dan ham petrol alımına tekrar başladı Türkiye'nin, ABD'nin İran yaptırımlarının yeniden devreye girdiği kasım ayında, İran'dan ham petrol alımını bir ay süreyle durduktan sonra, yeniden alıma başladığı belirtildi.

5 1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının son dönemi olarak kabul edilen 1990’dan bugüne hangi romanlar filme uyarlandı?

6 Benzin ve motorine zam Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.