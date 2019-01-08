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LÖSEV'e 15 bin lira bağışlayarak ceza almaktan kurtuldu

Antalya Manavgat'ta hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçları nedeniyle hakkında soruşturma açılan şüpheli, LÖSEV'e bağış yapması karşılığında ceza almadı.

AA | 08.01.2019 - 16:44..
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Manavgat Aydınevler Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bu kişinin şikayetçi olması üzerine ismi açıklanmayan şüpheli hakkında, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı, tarafların anlaşması ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacı Faruk Cömert'e gönderildi.

LÖSEV'E BAĞIŞ KARŞILIĞINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Uzlaştırmacı Cömert'in görüştüğü mağdurun, LÖSEV'e 15 bin lira karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtmesi üzerine, taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

LÖSEV'e bağışta bulunan şüpheli, 3 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, yaptığı açıklamada, uzlaştırmanın hedefinin suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, tarafsız bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmek olduğunu söyledi.

Yılmaz, tarafların uzlaşmasıyla mahkemelerin iş yükünün azaldığına dikkati çekti.

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