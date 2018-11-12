Louvre Müzesi'ne alınmayan model isyan etti

25 yaşındaki model ve Instagram yıldızı Newsha Syeh, Fransa'da Louvre Müzesi'ni ziyaret etmek istedi. Ancak Syeh'in iddiasına göre müze yetkilileri kıyafetinin 'uygunsuz' bulunması nedeniyle genç modeli alandan dışarı çıkarttı.

"NORMAL BİR KIYAFET"

Syeh, bunun üzerine sosyal medyayı kullanarak "Dün Louvre'da kıyafetim sebebiyle bir görevli tarafından durduruldum" dedi ve uğradığı haksızlığı anlattı. Syeh, giydiği kıyafeti de paylaşarak bunun normal bir kıyafet olduğunu ve neden alınmadığını anlayamadığını belirtti.

"NEFRET DOLU GÖZLERLE GİRMEME ENGEL OLDU"

Syeh, olay anını "Beni en iğrenç yüz ifadeleri karşıladı, kapatmaya çalıştı ve nefret dolu gözlerle girmeme engel oldu" diyerek anlattı.

Olayın ardından Louvre Müzesi'nin kıyafet kuralı olup olmadığını da incelediğini söyleyen Syeh, müzenin kıyafet yönetmeliklerini şart koşmadığını belirtti.