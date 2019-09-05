LPG tankeri 8,5 saattir yanıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 34 US 3695 plakalı LPG tankerine Ömer Güncü'nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

TRAFİK KESİLDİ

Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri, alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi.

Antalya'da LPG tankeri saatlerdir yanıyor İZLE

PATLAMA İHTİMALİNE KARŞI KÖPÜKLÜ SUYLA MÜDAHALE

Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu Murat K. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tankerde devam eden yangını itfaiye ekipleri köpük sıkarak kontrol altına almaya çalışırken, polis ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de olası bir patlama ihtimaline karşın alevlere yatarak, köpüklü suyla müdahale ediyor.

NÖBETLEŞEREK SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

Yangının uzun sürmesi itfaiye erlerini de oldukça yordu. Beşerli gruplara bölünen ekipler, nöbetleşerek soğutma çalışmalarını sürdürdü. Nöbeti devreden bazı itfaiye erleri ise öğle yemeğini, refüjdeki ağaç gölgesinde yedi. LPG tankerinin içerisinde yaklaşık 15 bin metreküp yakıtın bulunduğu, alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahalede bulunulduğu belirtildi.