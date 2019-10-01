Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye, 27 kuruş zam geldi. Gelen zam, pompaya yansıyacak.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG Otogaz litre fiyatı 3,45 liradan satışa sunulurken gelen zam sonrası 3,70 liraya yükselecek. İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3,64 liraya yükselecek.

Öte yandan en son benzin fiyatı 35 kuruş artarken, motorinin fiyatında ise 12 kuruşluk bir artış olmuştu. Bu zamların ardından benzinde 7 lira bandına geçilmişti.