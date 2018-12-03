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LPG'ye 32 kuruşluk indirim

LPG'ye indirim geldi, 32 kuruşluk indirim bu geceden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 17:55..
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LPG'ye 32 kuruşluk indirimEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim otogazın pompa fiyatlarına yansıyacak.

32 KURUŞ BU GECE YANSIYACAK

Buna göre, Otogazda Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana ilk indirim gerçekleşecek ve otogazın litre fiyatındaki 32 kuruşluk indirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına da yansıyacak.

GEÇEN AY DA BENZİN VE MOTORİN DE İNDİRİM GERÇEKLEMİŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemiyle, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışıldı. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleştirildi.

Geçen ay benzin ve motorinde bu miktarın altına düşülmesi sonucunda gerçekleşen indirim miktarları da pompaya yansımıştı.

DEPODA 13 LİRA FARK EDİYOR

Bu indirim 40 litrelik depoda 13 lira fark ediyor.

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