Lübnan sokaklarında Erdoğan sesleri

Sevgilisi Nazlı Kayı ile sürekli yurt dışı tatillerine çıkan Hacı Sabancı, aldığı kiloları vermek için yürüyüşlere başladı.

Facebook, kullandığı yüz tanıma teknolojisi nedeniyle 35 milyar dolarlık rekor bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

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Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesine tepki

Barış Pınarı Harekatı'nda mutabakat yarın sona erecek. YPG'li teröristlerin çekilmesine kısa bir süre kala ABD askerleri de bölgeyi terk ediyor. Bazı terör yandaşları bu durumdan rahatsız...