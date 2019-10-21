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Lübnan sokaklarında Erdoğan sesleri

Hükümetin iletişime ekstra vergi getirmesiyle Lübnanlılar protesto için sokaklara döküldü. Protestolar sırasında, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sesleri yükseldi.

İHA | 21.10.2019 - 10:11..
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Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi ülkede büyük tepkiyle karşılandı.Vergi protestosu 4 gündür sürüyor.

17 EKİM'DEN İTİBAREN PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Hükümetin yeni aldığı kararlar ise 17 Ekim'den itibaren ülkede protesto ediliyor.

Lübnan sokaklarında Erdoğan sesleri

BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

Dün protesto için sokaklara dökülen binlerce Lübnanlı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

"CANIMIZ KANIMIZ SANA FEDA OLSUN ERDOĞAN"

Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar attı.

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