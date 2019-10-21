Lübnan sokaklarında Erdoğan sesleri

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi ülkede büyük tepkiyle karşılandı.Vergi protestosu 4 gündür sürüyor.
17 EKİM'DEN İTİBAREN PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Hükümetin yeni aldığı kararlar ise 17 Ekim'den itibaren ülkede protesto ediliyor.
BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK
Dün protesto için sokaklara dökülen binlerce Lübnanlı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
"CANIMIZ KANIMIZ SANA FEDA OLSUN ERDOĞAN"
Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar attı.