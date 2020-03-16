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Lübnan ve Peru'da korona nedeniyle olağanüstü hal kararı

Ülkeler, tüm dünyayı kaplayan salgına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

AA | 16.03.2020 - 10:08..
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Lübnan hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınacak kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın başkanlığında 4 saat süren toplantı gerçekleştirdi.

29 MART'A KADAR OHAL

Başbakan Diyab, toplantının ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükümet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." dedi.

Lübnanlıların bu dönemde daha çok dayanışmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Diyab, tüm vatandaşları seferberliğe davet ettiğini söyledi.

Lübnan ve Peru'da korona nedeniyle olağanüstü hal kararı

LÜBNAN'DA SON DURUM

Ülkede virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, koronavirüs salgınıyla da mücadele ediyor.

PERU'DA ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği koronavirüsün yayılmasına karşı Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ulusun yaşamını olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ciddi durumlardan dolayı Bakanlar Kurulunda, ulusal acil durum ilan edilmesini kapsayan kararnameyi oy birliğiyle onayladık. 15 gün geçerli olacak bu önlem, halkımızın zorunlu olarak karantinada kalmasını kapsıyor." dedi.

Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru'da virüs 71 kişide görüldü.

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