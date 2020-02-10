21,928 kez izlendi

20,325 kez izlendi

Ali Erbaş: Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var

15,168 kez izlendi

8,916 kez izlendi

2,456 kez izlendi

11,075 kez izlendi

14,720 kez izlendi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, Özhaseki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

1 Lübnan'da askerlere pusu kuruldu: 2 ölü 3 yaralı Lübnan'da pusuya düşürülen askerlere açılan ateş sonucu 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

2 Jackie Chan koronavirüsüne panzehir bulanı ödüllendirecek Jackie Chan, dünyaya hızlıca yayılan koronavirüs salgına karşı panzehir geliştiren kişi ya da kişilere 1 milyon yuan ödül vereceğini açıkladı.

3 Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda düzenleme yaptı.

4 Beyaz Saray'da bıçaklı bir saldırgan yakalandı ABD'de Beyaz Saray'a girmeye çalışan bıçaklı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 Ankara'da belediye ekipleri bir arazide kafatası buldu Ankara'da, boş bir arazide insan başı bulundu.

6 Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi Kemal Kılıçdaroğlu’nun müdahalesi ile Cemal Canpolat adaylıktan çekildi, seçime tek aday olarak giren Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı oldu.