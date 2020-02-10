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Lübnan'da askerlere pusu kuruldu: 2 ölü 3 yaralı

Lübnan'da pusuya düşürülen askerlere açılan ateş sonucu 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

İHA | 10.02.2020 - 02:58..
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Lübnan’ın kuzeydoğusunda bulunan Hirmil kentinde çalıntı araba kovalayan askerler pusuya düşürüldü.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Askerlerin bulunduğu araca açılan ateş sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı. Lübnan ordusunun yaptığı açıklamada silahlı saldırganın öldürüldüğü, araç şoförünün ise gözaltına alındığı bildirilirken, olaya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

"SALDIRI LÜBNAN İSTİKRARINI BOZMAYA YÖNELİK"

Lübnan Başbakanı Hassan Diab olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının, Lübnan’ın istikrarını bozmaya yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, “Saldırının sorumlularını yakalamak için gereken neyse yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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