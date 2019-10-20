Lübnan'da botoks yaptıramayan kadın

Lübnan'da hükümetin son olarak Whatsapp gibi uygulamalarda sesli arama özelliğini vergilendirme kararı alması, vatandaşlarda tepkilere neden oldu.

Başkent Beyrut'ta binlerce vatandaş, hükümetin yeni tasarruf düzenlemeleri ve kötüye giden ekonomik koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı. Protestolar, hükümetin vergi kararından vazgeçmesine rağmen devam etti.

BOTOKS YAPTIRAMIYORUM

Hükümet karşıtı eylemlerde protestocu bir kadının, fakirlikten botoks yaptıramadığını ve bu yüzden eylemlere katıldığını söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Botox yaptıramadığı için protestolara katılan kadın VİDEO