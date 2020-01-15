Lübnan'da devam eden gösterilerde halk yolları kapadı

Lübnan'da ekonomik kriz ve Whatsapp'a getirilen vergi sebebiyle başlayan eylemler hala sonlanmış değil.

Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.

EMNİYET GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'un merkezindeki Bankalar Birliği Cemiyeti yakınlarında protesto eylemlerinde bulunan bir grup, binaya girmek için emniyet güçlerine saldırdı.

BANKA ŞUBELERİNE VE ÖZEL MÜLKLERE ZARAR VERDİLER

Beyrut'un batısında Lübnan Merkez Bankasının bulunduğu Hamra Caddesi'ne giden eylemciler, taş ve havai fişek kullanarak bölgedeki banka şubeleri ile özel mülklere zarar verdi.

YARALANANLAR OLDU

Beyrut'ta, yolları kapatma eylemleri yapan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik sonucu her iki taraftan da yaralıların olduğu belirtildi.

Protestocuların saldırıları sonucu biri rütbeli olmak üzere bazı emniyet güçleri yaralanırken, polisler ise eylemcileri dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğü, barışçıl göstericilere Hamra Caddesi çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Kızılhaç Genel Müdürü George Ketane, Merkez Bankası önünde yaşanan gerginlikte emniyet güçleri ile göstericilerden yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

NNA ayrıca, Hamra Caddesi'nde bazı eylemcilerin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

BAŞBAKAN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

DİYAB HENÜZ YENİ HÜKÜMETİ KURAMADI

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.