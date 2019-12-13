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Lübnan’da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı

Beyrut’ta merkezi bulunan Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına giren eylemciler, özelleştirme, hırsızlık ve yozlaşma karşıtı sloganlar attı.

DHA | 13.12.2019 - 15:47..
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Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta, hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına girdi.

SLOGANLAR ATILDI

Şirketinin binasına giren eylemciler, özelleştirme, hırsızlık ve yozlaşma karşıtı sloganlar attı. Şirket çalışanları ve eylemcilerin arasında gerginliklerin yaşandığı belirtildi.

ASKERLE EYLEMCİLER ARBEDE YAŞADI

Öte yandan, Jal El Dib bölgesinde eylemcilerin barikatlarla yolu kapatması sonucu, askerler ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Askerlerin, yere düşen bir eylemciyi tahta sopa ile darp ettikleri; yine yere düşen başka bir eylemciyi de tekmeledikleri anlar kameralara yansıdı.

Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı

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