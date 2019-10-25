Lübnan'da eylemcilerle askerler birbirine sarıldı

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 8'inci gününde devam ediyor.

ASKERLER AĞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gösteride askerlerden birinin ağlamaya başladığı, göstericilerden birinin ise ağlayan askerin gözyaşlarını silerek sarıldığı kaydedildi. Diğer bir görüntüde de bir askerin bir çocuğu babasından alarak öptüğü, bunu gören göstericilerin, büyük bir coşkuyla alkışlamaya başladığı görüldü.

Lübnan’da protestocular ve askerler arasında duygusal anlar VİDEO

HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTİYORLAR

Lübnan'da halk ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterilerini sürdürüyor. Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını talep ediyor.