taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7676
Euro
6.407
Altın
1502.52
Borsa
100345.64
Gram Altın
278.633
Bitcoin
43004.02

Lübnan'da eylemcilerle askerler birbirine sarıldı

Lübnan'da devam eden protestolarda, eylemcilere müdahale etmek için askerler gönderildi. Çeşitli kentlerdeki bazı askerler ile göstericiler arasında duygusal anlar yaşandı.

İHA | 25.10.2019 - 06:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 8'inci gününde devam ediyor.

ASKERLER AĞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gösteride askerlerden birinin ağlamaya başladığı, göstericilerden birinin ise ağlayan askerin gözyaşlarını silerek sarıldığı kaydedildi. Diğer bir görüntüde de bir askerin bir çocuğu babasından alarak öptüğü, bunu gören göstericilerin, büyük bir coşkuyla alkışlamaya başladığı görüldü.

Lübnan’da protestocular ve askerler arasında duygusal anlar VİDEO

HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTİYORLAR

Lübnan'da halk ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterilerini sürdürüyor. Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını talep ediyor.

Lübnan'da eylemcilerle askerler birbirine sarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

220
ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

20
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

26
5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

89
Safra ameliyatında sargı bezi unutulunca 9 ay sonra öldü

Safra ameliyatında sargı bezi unutulunca 9 ay sonra öldü

19
İzmir'de kaçak mallara operasyon düzenlendi

İzmir'de kaçak mallara operasyon düzenlendi

2
Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir