1 Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı Ortadoğu'da bir ilke imza atan Lübnan, yeni kabinesine 6 kadın bakana yer verirken, savunma bakanı olarak da bir kadını seçti.

2 Ezgi Sertel anne oldu Sunduğu yemek programlarıyla yıldızı parlayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, ikiz bebeklerini kucağına aldı.

3 Dünyanın en büyük radyo teleskobu çalışmaya başladı Çin, 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik dev radyo teleskobu FAST'in, çalışmaya başladığını açıkladı.

4 Erkekler, baba olduktan sonra kilo almaya başlıyor Amerika'da yapılan 20 yıllık bir çalışma, erkeklerin çoğunun ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra kilo aldığını ortaya koyuyor.

5 Azra Akın, cezaevindeki çocuklarla ilgili konuştu Bir günlüğüne de olsa gökyüzünü gören çocuklarla ilgili birçok kesimden takdir gören dünya güzeli, "Çocukların yeri cezaevi değil" dedi.

6 Tüketici güven endeksi ocakta artarak 58,8 oldu TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında arttı; böylece aralık ayında 58,77 olan endeks, ocak ayında 58,82'ye ulaştı.