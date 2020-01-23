Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Lübnan’ın eski Başbakanı Saad Hariri, ekonomik kriz yüzünden, ülkede gösterilerin de artmasıyla istifa etmişti.
Hariri’nin hükümeti gittikten sonra değişen yapıda kabineye kadınlar da katıldı.
6 KADIN BAKAN GÖREVDE
Yeni hükümeti kuran Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 20 yeni bakanı sarayında kabul etti. Sunulan listede kabinede 6 kadın bakana yer verildi.
ARAP ÜLKELERİNDE BİR İLK
En çok dikkat çeken isim ise, Arap ülkelerinin tarihinde ilk kez savunma bakanı koltuğunu devralan Zeyna Akar oldu. Akar’a ayrıca Başbakan Yardımcılığı görevi verildi.