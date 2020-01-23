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Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Ortadoğu'da bir ilke imza atan Lübnan, yeni kabinesine 6 kadın bakana yer verirken, savunma bakanı olarak da bir kadını seçti.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 10:39..
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Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Lübnan’ın eski Başbakanı Saad Hariri, ekonomik kriz yüzünden, ülkede gösterilerin de artmasıyla istifa etmişti.

Hariri’nin hükümeti gittikten sonra değişen yapıda kabineye kadınlar da katıldı.

6 KADIN BAKAN GÖREVDE

Yeni hükümeti kuran Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 20 yeni bakanı sarayında kabul etti. Sunulan listede kabinede 6 kadın bakana yer verildi.

Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

ARAP ÜLKELERİNDE BİR İLK

En çok dikkat çeken isim ise, Arap ülkelerinin tarihinde ilk kez savunma bakanı koltuğunu devralan Zeyna Akar oldu. Akar’a ayrıca Başbakan Yardımcılığı görevi verildi.

Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

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