Lübnan'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Koronavirüs, Lübnan'da ölü sayısını artırdı.

Açıklamayı, Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptı.

Ülkede salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölü sayısı 3'e çıktı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 66 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden hastanın 79 yaşında bir erkek olduğuna işaret edilen açıklamada, Lübnan'da son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadığı ve bugüne kadar 66 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

LÜBNAN'DA ALINAN TEDBİRLER

Lübnan'da koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla kurum ve kuruluşlar bazı tedbirler alıyor.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Kültür Bakanlığına bağlı müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan da spor kulüpleri ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede ayın sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesini istemişti.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines ise koronavirüs vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelere uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.