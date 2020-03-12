taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2473
Euro
7.0172
Altın
1637.54
Borsa
96358.52
Gram Altın
329.619
Bitcoin
37322.93

Lübnan'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

AA | 12.03.2020 - 14:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs, Lübnan'da ölü sayısını artırdı.

Açıklamayı, Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptı.

Ülkede salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölü sayısı 3'e çıktı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 66 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden hastanın 79 yaşında bir erkek olduğuna işaret edilen açıklamada, Lübnan'da son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadığı ve bugüne kadar 66 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Lübnan'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e çıktı

LÜBNAN'DA ALINAN TEDBİRLER

Lübnan'da koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla kurum ve kuruluşlar bazı tedbirler alıyor.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Kültür Bakanlığına bağlı müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan da spor kulüpleri ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede ayın sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesini istemişti.

Lübnan'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e çıktı

UÇUŞLAR DURDURULDU

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines ise koronavirüs vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelere uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Lübnan'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e çıktı

İlginizi Çekebilir
Amerika'da kadın polise dağ aslanı saldırdı
Dağ aslanının saldırması sonucu yerde sürüklenen kadın polisin mücadele anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye
Hem karada hem de suda görev icra edebilen amfibi devriyeleri, geri itmelerin yapılacağı alanlarda gözetleme yapıyor.
Avusturya’da koronavirüsten ilk ölüm
Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kişi, geçtiğimiz ay İtalya'dan ülkesine döndü.
İran'da koronadan 75 kişi daha öldü
Koronavirüs nedeniyle ülkedeki toplam can kaybı 429 yükseldi. Vaka sayısı 10 bini aştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
364
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
389
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
63
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
116
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
73
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
65
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir