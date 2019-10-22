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Lübnan'da millietvekillerinin maaşları yarıya inecek

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlar arasında, milletvekili maaşlarının yarıya düşürülmesi de var.

AA | 22.10.2019 - 07:45..
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Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu, Başbakan Saad el-Hariri'nin, ülkedeki ekonomik krizin önüne geçmek üzere sunduğu teklif paketini görüştü.

Başbakan Hariri, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, halihazırda ülkenin dört bir yanında süren protesto gösterilerinin, ülkedeki mezhep eksenli sistemin sonunu getirmesi temennisinde bulundu.

Lübnan'da millietvekillerinin maaşları yarıya inecek

Hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren vatandaşa hitaben "En önemlisi, körü körüne olan mezhepsel sadakat engelini kırdınız." ifadesini kullanan Hariri, barışçıl gösterileri sürdürmeye ilişkin ise "Gösterileri durdurma veya devam ettirme kararı ise size kalmıştır ve kimsenin sizleri tehdit etmesine izin vermeyeceğim." diye konuştu.

Lübnan'da millietvekillerinin maaşları yarıya inecek

BAKAN VE VEKİLLERİN MAAŞI YARIYA İNİYOR

Cuma günü hükümet ortaklarına 72 saatlik bir süre verdiğini hatırlatan Hariri, söz konusu süreyi meydanlardaki vatandaşa değil ortaklarına tanıdığını vurguladı.

"Gençlerimiz, umutsuz bir aşamaya vardıktan sonra haklı taleplerini dile getirmek üzere sokağa döküldü. Talepleri ise onurlarını korumaktır." diyen Hariri, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Lübnan'da millietvekillerinin maaşları yarıya inecek

Lübnan'ın "hortumlanmış mallarını" iade etmek amacıyla bir yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını söyleyen Hariri, yılbaşından önce onaylamayı planladıkları 2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermeyeceğini aktardı.

Bankaların katkılarıyla 2020 bütçesinin yüzde 0,6 açık vereceğine işaret eden Hariri, yoksul ailelere destek için ekstradan 20 milyar Lübnan lirası (yaklaşık 80 milyon Türk lirası) ve konut kredisine de 160 milyon dolar destek ayıracaklarını kaydetti.

Lübnan'da millietvekillerinin maaşları yarıya inecek

ENFORMASYON BAKANLIĞI KALDIRILIYOR

Enformasyon Bakanlığının yanı sıra gerekli olmayan devlet kurumlarından bazılarını kapatma kararı aldıklarını açıklayan Hariri, Lübnan'daki vergi kaçakçılığın önüne geçmek üzere sınır kapılarında gerekli önlemlerin alınması ve yolsuzlukla mücadele için bir heyetin oluşturulmasını da kararlaştırdıklarını belirtti.

Ülkedeki kronikleşmiş elektrik krizinin çözümüyle ilgili de atılacak adımların hızlandırılması konusunda karar aldıklarını ifade eden Hariri, göstericilere hitaben "Bu kararlar, sizlerin taleplerini karşılamıyor olabilir ancak 2 yıldan beri üzerinde durduğum talepleri karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da millietvekillerinin maaşları yarıya inecek

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