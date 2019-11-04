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Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da ekonomik kriz ve vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de protestolara başlayan halk, yeni hükümet kuruluncaya kadar gösterilere devam çağrısı yapıyor.

AA | 04.11.2019 - 05:57..
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Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Hükümetin yeni vergi politikalarına karşı sokağa dökülen Lübnanlılar, 29 Ekim'de Başbakan Saad el-Hariri'nin istifa etmesinin ardından başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı ile Riyad Sulh Meydanı'nı bugün yeniden doldurdu.

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

YOLLARI KAPATMA VE GENEL GREV KARARI ALDILAR

Başkent ve diğer bölgelerde "Birlik Günü" adı altında düzenlenen gösterilerde protestocular, "devrim", "mezhep eksenli siyasete son", "uzun yıllardan beri hortumlanan kamu mallarının iadesi" ve "yolsuzluğa karışanlardan hesap sorulması" sloganları atarak, seslerini duyurmaya çalıştı. Göstericiler, sosyal medya ve meydanlardan, talep ettikleri teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni hükümet kuruluncaya kadar, yarından itibaren yolları kapatma ve genel greve gitme çağrıları yapıyor.

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

VERGİ KARARINDAN VAZGEÇİLMESİ YETMEDİ

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı. İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış, ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı. Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

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