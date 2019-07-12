Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren Suriye'deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyelilerin gruplar halinde gönüllü olarak vatanlarına dönmeye devam ettiği belirtildi.

TEK TEK SURİYE'YE DÖNÜYORLAR

Ülkenin farklı bölgelerinde ikamet eden 820 Suriyeli sığınmacının güvenli bölgelere döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sığınmacıları taşıyan otobüslere sınırdan geçinceye kadar Lübnan güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriyeli sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye hükümeti ile koordinasyonlu şekilde ülkelerine döndüğü ifade edildi.