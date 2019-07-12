taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6818
Euro
6.3981
Altın
1405.47
Borsa
99406.44
Gram Altın
256.5

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeli sığınmacılar, geçen yıldan beri Suriye hükümeti ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda gruplar halinde ülkelerine dönüyor.

AA | 12.07.2019 - 02:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren Suriye'deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyelilerin gruplar halinde gönüllü olarak vatanlarına dönmeye devam ettiği belirtildi.

TEK TEK SURİYE'YE DÖNÜYORLAR

Ülkenin farklı bölgelerinde ikamet eden 820 Suriyeli sığınmacının güvenli bölgelere döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sığınmacıları taşıyan otobüslere sınırdan geçinceye kadar Lübnan güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriyeli sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye hükümeti ile koordinasyonlu şekilde ülkelerine döndüğü ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

11
Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

4
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

1
Oyun oynarken kafasını sıkıştırdı

Oyun oynarken kafasını sıkıştırdı

0
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir