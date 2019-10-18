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Lübnan'da WhatsApp'a vergi protestoları: 2 ölü

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler nedeniyle düzenlenen protestolarda, ateşe verilen bir binada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA | 18.10.2019 - 08:35..
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Başkent Beyrut'un merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda, hükümeti protesto eden eylemcilerin yaktığı ateş, bir binaya sıçradı.

Lübnan'da WhatsApp'a vergi protestoları: 2 ölü

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, yangında binada bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, sivil savunma birimlerinin yangını söndürerek cesetleri çıkarmaya çalıştığı kaydedildi.

Lübnan'da WhatsApp'a vergi protestoları: 2 ölü

WHATSAPP'A VERGİ İSYANI

Lübnan'da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam saatlerinden itibaren protesto gösterileri düzenleniyor.

Lübnan'da WhatsApp'a vergi protestoları: 2 ölü

ÜLKENİN KAMU BORCU 86, 2 MİLYAR DOLAR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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