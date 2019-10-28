Lübnan'daki Suriyeliler geri dönüş için yola çıktı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristleri temizleyip, bölgenin gerçek sahipleri Suriyelilere yaşam alanı oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın meyveleri toplanmaya başlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, son 24 saat içinde binin üzerinde Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri döndüklerini açıkladı.

LÜBNAN'DAKİ SURİYELİLER YOLA ÇIKTI

Açıklanan bildiride Türkiye'den olmasa da, “Lübnan’dan Ceydet-Yabus, Tel-Kalah giriş noktalarından (88’i kadın, 150’si çocuk) 295 kişi, Ürdün’den Nasib giriş noktasından (216’sı kadın, 368’i çocuk) 721 kişi olmak üzere toplam 1016 sığınmacı dönüş yaptı” ifadelerine yer verildi.

Dönen bu kişilerin henüz daimi ikamet yerlerine gönderilmediği kaydedildi.