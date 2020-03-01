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Lübnanlılardan Bahar Kalkanı'na mehterli destek

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta,Türkiye tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi.

İHA | 01.03.2020 - 21:21..
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Esad rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de Esad rejimine karşı yürütülen harekatın adını Bahar Kalkanı Harekatı olarak duyurdu.

Lübnanlılardan Bahar Kalkanı'na mehterli destek

LÜBNAN SOKAKLARINDA MEHTER MARŞIYLA DESTEK KONVOYU

Türkiye'ye her zaman bağlıklarını dile getiren Lübnan halkı, Esad'a karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı duyunca sokaklara döküldü.

Lübnanlılar Mehter marşı eşliğinde Türk bayrakları taşıyarak araçlarla uzun konvoylar oluşturdu.

Türkiye tezahüratlarında bulunan halk Bahar Kalkanı Harekatı'na desteklerini gösterdi

Lübnanlılardan Bahar Kalkanı'na mehterli destek İZLE

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