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Lucca'daki taciz olayına iddianame

Bebek’teki Lucca adlı restoranda kadın çalışanın, mekanın müdürü tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İHA | 29.01.2020 - 14:41..
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lucca

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi R.D.’nin mekanda çalışan, şüpheli A.İ.’nin de aynı iş yerinde müdür olduğu belirtildi.

Olay günü şüpheli A.İ.’nin alkollü olduğu ve ters davranışları nedeniyle müşteki R.D.’den özür dilediği aktarılan iddianamede, A.İ.’nin özür dilerken müştekiye sarılarak basit cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede; olay gecesi müşteki R.D.’nin personel lavabosuna gittiği, burada şüpheli A.İ.’yi görmesi üzerine müşteri lavabosuna girerek kapıyı kilitlediği bu sırada kapının şüpheli tarafından zorlandığı iddianamede anlatıldı.

İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Olay gecesi R.D.'nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada şüpheli A.İ.'nin doğrudan içeri girdiği ve müştekinin dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği anlatıldığı iddianamede, şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öperek "Basit cinsel saldırı" suçunu işlediği vurgulandı.

22 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli A.İ. hakkında “Basit Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından 9 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etti.

Öte yandan şüpheli A.İ.’nin, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek müştekiyi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, müştekinin bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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