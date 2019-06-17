taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8796
Euro
6.5982
Altın
1334.21
Borsa
91540.62
Gram Altın
252.085

Lufthansa kâr hedefini düşürdü

Avrupa'da artan rekabete dayanmakta zorlanan Alman Havayolu şirketi, yüksek kâr hedeflemekten vazgeçti.

AA | 17.06.2019 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan yapılan açıklamada, Avrupa'da genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kâr hedeflerini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce, bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK- EBIT) hedefleyen şirket, bunu 2-2,4 milyar avro arasına düşürdü.

"BASKI OLUŞTURUYOR"

Avrupa’nın kısa mesafeli uçuş pazarındaki getirinin, pazar paylarını artırmak için önemli kayıpları kabul etmeye istekli taşıyıcıların neden olduğu sürekli kapasite artışlarından etkilendiğini belirtildiği açıklamada, "Bu, Network Airlines ve Eurowings'deki kar üzerinde baskı oluşturuyor. Her ikisi de, karlılığı korumaya odaklanırken, aynı zamanda önde gelen pazar konumlarını aktif bir şekilde savunmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Lufthansa Grup, Avrupa pazarının bu yıl sonuna kadar zorlayıcı kalmasını beklendiğini de bildirdi.

Öte yandan, revizyon açıklamasının ardından şirket hisseleri borsada yüzde 10’dan fazla değer yitirdi.

Lufthansa kâr hedefini düşürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

268
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

583
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

377
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

282
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

143
Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

551
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir