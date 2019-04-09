Lufthansa uçağı havada arıza yaptı

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Frankfurt’tan Sao Paulo’ya sefer yapan Boeing 747-8i tipi uçağı, Fransa’nın Lyon şehrinin hava sahasında arızalandı.

YENİ BİR UÇAK GÖNDERİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa Sözcüsü, 284 yolcu taşıyan uçağın Frankfurt Havalimanı’na sorunsuz indiğini ve yolcuların otellere yerleştirilerek yeni bir uçakla Sao Paulo’ya gönderileceklerini açıkladı. LH506 uçuş ekibi, teknik düzensizlikler nedeniyle geri dönen Boeing 747-8i uçağını arızaların giderilmesi için bakıma aldı.



