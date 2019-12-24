İstanbul’da son günlerde lüks araçların dikiz aynalarına dadanan kişi ya da kişiler, bu kez Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy’de görüldü.

Park halinde olan aracın yanına gelen bir şahıs, 10 saniye içerisinde aracın dikiz aynalarını söktü. Hırsız, yaklaşık 2 bin TL değerindeki aynaları yanına alıp gözden kayboldu.

İstanbul'da lüks aracın dikiz aynalarını çalan hırsız ViDEO

"KAMERALARDAN İZLEDİM, İKİ CAMIMI 10 SANİYEDE ÇALARAK ARABASINA BİNMİŞ GİTMİŞ"

Araç sahibi Erdem K. ise; yaklaşık 2 bin TL tutarındaki aynalarının çalındığını, öğle saatlerinde aracını oto yıkama servisine verdiğinde öğrendi. Yaşananlar karşısında adeta şoke olan genç sürücü, “Sabah kapımızın önünde arabamız duruyordu. Aracımın aynasının iç camını çalmışlar. Bu hırsızları anlayamıyoruz. Kameralardan izledim iki camımı 10 saniyede çalarak arabasına binmiş gitmiş. Kasko şirketi ile görüştüm, bana vermiş oldukları fiyat 1.500-2 bin TL arasında dediler. Sabah ben oto yıkamaya gittim aracımı yıkanması için verdiğim esnada arkadaşlar, ‘Aynaları mı değiştirdin’ dediler. Ben de yok değiştirmedim dedim. Sonra bir baktım aynalar yerinde yok. Çevremde birkaç tane daha duydum. 6 tane daha aracın bu şekilde aynaları sökülmüş. Bir kadının komple konsolu sökmüşler. Büyük ihtimalle bu kişilere sipariş geliyor; onlar da bu siparişleri topluyorlar. Artık aracımı sokağa bırakmaya korkuyorum. Buna bir çare bulsunlar.” dedi.