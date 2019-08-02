Lüks aracın farını çalan hırsızlar sahibine ateş etti

İstanbul Etiler'de Burak Ulusoy adlı kişi, evinde oturduğu sırada dışarıdan gelen seslere bakmak için cama çıktı.

Ulusoy, 2 motosikletle 4 kişinin sokağa geldiğini ve aracının farlarını sökmeye çalıştıklarını gördü. Ulusoy, telefonun kamerasını açarak, şüphelileri kaydetmeye başladı.

HIRSIZLARDAN BİRİ 3 EL ATEŞ ETTİ

Kasklı ve silahlı şüpheliler, kısa sürede otomobilin farını söktü. Ulusoy, hırsızlara camdan bağırınca şüphelilerden biri elindeki silahla Ulusoy'u hedef alarak, 3 el ateş etti.

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SON ANDA KURTULDU

Neye uğradığını şaşıran Ulusoy, kendisini içeri son anda attı. Bu anlarda Ulusoy'un kamerası kayıttaydı. Şüpheliler ise çaldıkları otomobil farıyla motosikletlerine binerek, kaçtı.

BAŞKA BİR ARACIN FARLARI DA ÇALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş kovanları toplarken otomobil, parmak izi incelemesi için emniyet otoparkına çekildi. Aynı gün, yine aynı sokak üzerinde bulunan başka bir aracın daha farlarının aynı şekilde çalındığı öğrenildi.