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Lüks aracıyla drift yapan sürücüye para cezası

Ankara'da trafiği durdurarak lüks aracı ile drift yapan sürücü M.T.D.'ye, 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

DHA | 15.12.2018 - 20:49..
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Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde ilerleyen M.T.D., trafiği durdurarak  06 TMD 01 plakalı lüks aracı ile drift yaptı. Diğer sürücülerin korna basarak tepki gösterdiği M.T.D., daha sonra bölgeden ayrıldı.

2 SAATLİK TAKİP

Görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler MOBESE kameraları ile aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 saat süren takip sonrası M.T.D. idaresindeki otomobil, Konya yolu üzerinde durduruldu.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

M.T.D'ye, aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.T.D., psikoteknik muayeneye sevk edildi. Lüks araç ise çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, 2 ay trafikten men edildiği öğrenildi.

Lüks aracıyla drift yapan sürücüye para cezası

Lüks aracıyla drift yapan sürücüye para cezası

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