Lüks aracıyla drift yapan sürücüye para cezası

Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde ilerleyen M.T.D., trafiği durdurarak 06 TMD 01 plakalı lüks aracı ile drift yaptı. Diğer sürücülerin korna basarak tepki gösterdiği M.T.D., daha sonra bölgeden ayrıldı.

2 SAATLİK TAKİP

Görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler MOBESE kameraları ile aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 saat süren takip sonrası M.T.D. idaresindeki otomobil, Konya yolu üzerinde durduruldu.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

M.T.D'ye, aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.T.D., psikoteknik muayeneye sevk edildi. Lüks araç ise çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, 2 ay trafikten men edildiği öğrenildi.