taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7362
Euro
6.3125
Altın
1495.93
Borsa
102589.71
Gram Altın
275.783
Bitcoin
58604.92

Lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere saplandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

İHA | 17.09.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü, Edirne istikametine doğru yola çıktı. Bir süre sonra TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yola giren cip sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

BARİYERLERE SAPLANDI

Kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak parçaladıktan sonra metrelerce sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

LPG TANKINI GÖRÜNCE İTFAİYE GELDİ

Kısa sürede gelen ekipler, yolda önlem aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü esnada, araçta LPG tankı olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı, cip çekici yardımıyla kaldırılana kadar kaza yerinde bekledi.

Lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

KARAYOLLARI YETKİLİLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı yetkililer ise olay yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonrasında araç kaldırılınca trafik normale döndü.

Lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

84
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

106
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

106
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

29
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

28
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

78
Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir