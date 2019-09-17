Lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

Sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü, Edirne istikametine doğru yola çıktı. Bir süre sonra TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yola giren cip sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE SAPLANDI

Kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak parçaladıktan sonra metrelerce sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

LPG TANKINI GÖRÜNCE İTFAİYE GELDİ

Kısa sürede gelen ekipler, yolda önlem aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü esnada, araçta LPG tankı olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı, cip çekici yardımıyla kaldırılana kadar kaza yerinde bekledi.

KARAYOLLARI YETKİLİLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı yetkililer ise olay yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonrasında araç kaldırılınca trafik normale döndü.