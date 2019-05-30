Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki lüks sitede bulunan dairede sahte alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine hareket geçti.

Daireye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları baskında daireyi sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş halde buldu.

Sitenin otoparkında bulunan panelvan araçta yapılan aramalarda da, çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi.

EV İÇİN 500 BİN TL HARCADILAR

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ü. ile Ç.G., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan sorguda, üretilen sahte içkilerin Buca ilçesindeki depoda saklandığı bilgisi üzerine, burada da arama yapıldı. Araçta, dairede ve depoda yapılan aramalarda, bir kısmı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri Buca'daki depoya götürürken, polis kontrolüne yakalanmamak için, içinde sahte içki olan kolilerin etrafını çikolata kolileriyle kapattıkları belirlendi.

Karşıyaka'daki lüks siteyi imalathane haline getirebilmek için de yaklaşık 500 bin TL'lik harcama yaptıkları ve daireye de her ay 3 bin TL kira verdikleri bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.





































