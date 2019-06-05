Lüks otomobil 3 yıl araç asansöründe kaldı

Eskişehir'de market işleten Cengiz Önal, 2016 yılı mayıs ayında eşi ve kızıyla birlikte 26 UF 882 plakalı otomobiliyle Çamlıca Mahallesi'nde oturan babasını ziyarete gitti.

6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Sokakta aracı park edecek yer bulamayan Cengiz Önal, sitenin altında bulunan ve araç asansörüyle inilen otoparka otomobilini bırakıp babasının evine geçti. Ziyaretin ardından Cengiz Önal, kızıyla birlikte bindiği otomobille araç asansöründen yukarı çıktıkları sırada asansör halatı koptu ve otomobil kabinle birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

APARTMAN SAKİNLERİ KURTARDI

Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay (5), apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Ancak araç, asansör kabininde mahsur kaldı.

DAVA AÇTI

Cengiz Önal, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi ve asansör firması hakkında şikayette bulunarak dava açtı. Mahsur kalan aracını hem bilirkişi incelemesi için hem de firmaların aracı çıkarmak için yüksek ücretler istemesi nedeniyle 3 yıl kıpırdatamadıklarını ifade eden Önal, şunları söyledi:

"HATALARI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİLER"

"2016 yılında babamlara ziyaret ettik. Sitenin asansörlü sistemini kullanarak otomobilini sitenin altına park ettik. Ziyaretten sonra kızımla araca bindim. Yukarı çıktığı sırada gürültülü bir şekilde duvarlara sürterek durdu. Otomobil içindeyken, halat koptu ve 6 metreden düştük. Kızım ve ben yara almadan kurtulduk ama araç mahsur kaldı. Firma ve site yönetimiyle görüştük ve hatalarını olduğunu kabul etmediler. Biz de mahkemeye başvurduk. Bilirkişi inceledi, asansörün taşıyıcı sisteminin bildiğimiz bölücü duvar dediğimiz tuğlalara bağlandığı belirlendi. Ben kazadan sonra asansöre binerken tedirgin oluyorum. Kızım çok korkmuştu, karanlık odaya girince ya da apartman asansöründe hala kızım boynuma sarılıyor."





3 YIL SONRA DAVA TAMAMLANDI

Mahkemenin atayacağı bilirkişinin incelemesinden sonra aracı hareket ettirmemeleri gerektiği için hemen çıkaramadıklarını anlatan Önal, "Kendi başımıza hareket ettirerek, otomobili çıkaramadık. Aynı zamanda sıkışmış olan aracı oradan nasıl çıkaracağımızı bilmediğimiz için sürekli firma ile yöntem aradık. Firmalar, çok yüklü miktarlarda ücretler istediler. 2016 yılında meydana gelen kazadan 3 yıl sonra dava da tamamlanınca, yaklaşık 12 saat süren bir çalışma ile otomobili kendi imkanlarımızla mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla çıkardık. Bu çalışmada 7-8 kişilik bir ekip çalıştı. Araç asansörünün başka bir tahliye kapısı olmadığı için mecburen aracı düştüğü yerden almak zorundaydık. Duvarlar kırıldı, vinç bağlandı. Aracın dengeli çıkması için aparatlar yapıldı. Çok zor bir çalışma oldu. Davayı kazandık ama yargı süreci hala devam ediyor." dedi.

20 BİN LİRA ZARARI VAR

Cengiz Önal, 2012 model aracını 3 yıl kullanamadığını ve yaklaşık 20 bin lira da zarar uğradığını sözlerine ekledi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan dünyaca ünlü markanın tasarladığı bu otomobilin fiyatının 400 bin TL ile 600 bin TL arasında olduğu belirtiliyor.