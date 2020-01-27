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Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’te lüks araç ile özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.01.2020 - 16:37..
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Gaziantep'te, Muhammet Enes Karayılan yönetimindeki 27 ACR 683 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Salih A. yönetimindeki 27 HO 141 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 7 YARALI

Kazada halk otobüsünde bulunan Furkan Ç., Elmas K., Didem S., Semih K., Gönül Y., Ahmet Ö. ve otobüs şoförü Salih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Karayılan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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