Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te, Muhammet Enes Karayılan yönetimindeki 27 ACR 683 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Salih A. yönetimindeki 27 HO 141 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
1 ÖLÜ 7 YARALI
Kazada halk otobüsünde bulunan Furkan Ç., Elmas K., Didem S., Semih K., Gönül Y., Ahmet Ö. ve otobüs şoförü Salih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Karayılan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.