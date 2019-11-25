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Lüks otomobilin içerisinden uyuşturucu çıktı

Etiler’de “dur” ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil motorize yunus polisi tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, çok miktarda kokain ve “skunk” maddesi ele geçirdi. 2 torbacı tutuklandı.

İHA | 25.11.2019 - 09:47..
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İstanbul Etiler'de uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus ekipleri, durumdan şüphelendikleri lüks bir otomobile “dur” ihtarında bulundu.

Sürücünün uyarıya uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri kovalamaya başladı.

Lüks otomobilin içerisinden uyuşturucu çıktı

DÜZENEK BULUNDU

Bir süre sonra aynı cadde üzerinde yakalanarak durdurulan araçtaki Mustafa K.(28) ile Tuncer K. (28) gözaltına alındı. Araçta arama yapan polis ekipleri, takılı olan şarj kablosunun vites bölmesine sıkıştırıldığını fark etti. Yapılan inceleme sonucunda araçta bir düzenek olduğunu fark eden polis, vites kolunun altını kaldırdığında zula olduğunu gördü.

Lüks otomobilin içerisinden uyuşturucu çıktı

2 TORBACI TUTUKLANDI

Poşetlerin içerisini açarak inceleme yapan polis, satışa hazır 24 parça kokain, 18 parça da “skunk” maddesi ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 560 liraya ise el konuldu. Uyuşturucuların bulunmasının ardından gözaltına alınan 2 torbacı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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