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Lüks otomobilli düğün konvoyunda drift terörü

İstanbul'da lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatan magandalar, dakikalarca drift yaptı.

İHA | 07.03.2019 - 09:16..
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İstanbul’da bir çiftin düğünü için toplanan onlarca ultra lüks otomobil, İSTOÇ'dan konvoy halinde yola çıktı. Konvoy bir süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'na geçerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyretmeye başladı.

Başakşehir mevkine yolu trafiğe kapatan magandalar, bu andan itibaren dakikalarca drift yaptı. Uzun kuyruklar oluşturan maganda, trafiğe tehlikeye attığı yetmiyormuş gibi kimsenin canını bir an olsun umursamadı.

YAPTIKLARI DRİFTİ DRONE İLE ÇEKTİLER

Magandalar bununla da yetinmeyip megakentin adeta altını üstüne getirdi. Otoyol dışında cadde ve sokaklarda da defalarca yanlama hareketi yaparak patinaj çekip duman çıkartan magandalardan bazıları da yasak olmasına rağmen “çakar” sistemini açtı.

Lüks otomobilli düğün konvoyunda drift terörü VİDEO


YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kentte adeta terör estiren magandalar, tüm bunları bir de profesyonel kamera ekibine saniye saniye kaydettirdi. Kamera dışında yanlama hareketi yaptıkları esnada drone da kaldıran magandalar, yaptıklarını kaydettirdikleri yetmiyormuş gibi bir de oluşturdukları trafiği görüntüledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.

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