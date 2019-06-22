taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Konya'da lüks villa inşaatının bodrum katını yaklaşık 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 22.06.2019 - 10:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

KARGO İLE UYUŞTURUCUYU SATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, şüphelilerin esrar maddesi üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdiklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, şahısların uyuşturucu madde ticareti için merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde inşaat halinde bir villa ile Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi'nde bir adresi kullandıkları öğrenildi.

Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Polis ekiplerinin bahse konu adreslerde yaptığı aramalarda; 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar), 3 adet ruhsatsız mavzer tipi yivli tüfek ve tüfeklere ait 1340 adet fişek, 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet yivsiz av tüfeği ve 265 adet fişek ve 1065 adet üretimde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

TUTUKLANDILAR

Baskında, Yasin K., Rahmi Ö. ve ikamette bulunan B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan ve Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

309
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

264
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

110
Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

83
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

299
Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

25
Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir