Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

KARGO İLE UYUŞTURUCUYU SATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, şüphelilerin esrar maddesi üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdiklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, şahısların uyuşturucu madde ticareti için merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde inşaat halinde bir villa ile Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi'nde bir adresi kullandıkları öğrenildi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Polis ekiplerinin bahse konu adreslerde yaptığı aramalarda; 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar), 3 adet ruhsatsız mavzer tipi yivli tüfek ve tüfeklere ait 1340 adet fişek, 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet yivsiz av tüfeği ve 265 adet fişek ve 1065 adet üretimde kullanılan materyaller ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Baskında, Yasin K., Rahmi Ö. ve ikamette bulunan B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan ve Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.