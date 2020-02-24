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Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Lüksemburg dünyada ilk kez yeni bir uygulamaya geçerek, 1 Mart'tan itibaren toplu taşımayı ücretsiz sağlayan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 13:50..
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Lüksemburg'da, 2018 yılından beri planlanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasında sona gelindi.

1 Mart'tan itibaren geçerli olacak uygulamada; tüm tren, tramvay ve otobüslerde ulaşım ücretsiz olacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Yıllık 41 milyon euroya mal olacağı tahmin edilen uygulama ile trafik yoğunluğunun azalması ve karbon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor.

Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz olacak

GEÇERLİ BİR KİMLİK GÖSTERMELERİ YETERLİ

Hükümet Sözcüsü Dany Frank, geçerli bir kimlik göstermeleri halinde vatandaşların şehir içi trenler, tramvaylar ve otobüslerden ücretsiz olarak faydalanabileceğini açıkladı.

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