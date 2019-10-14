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Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Barış Pınarı Harekatı'nı konuşmak için toplanan AB konseyi öncesi Lüksemburglı Dışişleri Bakanı Asselborn, "Avrupa'nın Türkiye'yi durdurmaya gücü yetmez" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 10:10..
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Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı.

Harekatı durdurmak için elinden geleni yapan, silah satışını durdurduklarını açıklayan, YPG’li teröristlere desteğini belirten ülkelere en güzel cevapsa, Lüksemburglu bakandan geldi.

"AVRUPA'NIN YETERLİ ASKERİ GÜCÜ YOK"

AB Dışişleri bakanları, gündem değerlendirmesi yapmak ve Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı masaya yatırmak için Lüksemburg'da toplandı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un Türkiye’ye ilişkin sarfettiği sözlerse Avrupa Birliği’nin yetersizliğini gözler önüne serdi.

Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

AB'YE İÇERİDEN DARBE

Yaptığı açıklamada "Suriye'deki Türk saldırısını Avrupalılar olarak durduracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." ifadelerinde bulunan Asselborn, Türkiye’nin terör unsurlarına karşı düzenlediği harekatı durdurmak için art arda ataklarda bulunan Avrupa ülkelerine adeta kapak oldu.

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