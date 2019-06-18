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Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü

Lunaparkta bir kadın, bindiği ‘sarkaç’ isimli oyun makinesinden düştü. Oyun makinesi, kadına çarparak platformun arka tarafına fırlattı. Olay anı kameralara yansıdı.

DHA | 18.06.2019 - 16:18..
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Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde bulunan bir lunaparkta ‘sarkaç’ isimli oyun makinesine binen kadın, makinenin ters dönmesiyle aşağıya düştü.

MAKİNE KADINI SAVURDU

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının ters şekilde duran oyun makinesinden düştüğü, ardından makinenin savrularak kadına çarptığı ve kadını makinenin bulunduğu platformun arka kısmına doğru fırlattığı görüldü.

GÜVENLİK SERTİFİKASININ OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yerel medya, emniyet kemerinin kopmasıyla kadının makineden düştüğünü; kazayı ise hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu. Ayrıca, söz konusu oyun makinesinin güvenlik sertifikasına sahip olup olmadığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü ViDEO

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