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Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Özbekistan'da bir lunaparkta eğlence aracının kopması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA | 29.06.2019 - 01:03..
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Cizzak şehrinde bulunan bir lunaparkta gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Adrenalin Max adı verilen eğlence aracının yükseldiği anda kopması sonucu meydana gelen feci kazada 19 yaşındaki bir genç kızın yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

DEHŞET ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan kaza anı çocuklarının eğlenceli anlarını çekmek isteyen ailelerin amatör kameralarına yansıdı. Kazadan sonra ise aileler yere çakılan eğlence aracına koşarak çocuklarını kurtarma telaşına düştü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Basına yapılan açıklamaya göre Özbekistan’ın Cizzak şehrinde bulunan lunaparkta yaşanan kazada 4 çocuk ve gencin yaralandığı, 19 yaşındaki bir kız çocuğunun ise yaşamını yitirdiği doğrulandı. Yaralananların hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

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