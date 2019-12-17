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Lütfü Türkkan'ın silmek zorunda kaldığı tweet

Şehit kaymakamın babasının fotoğrafını çekip "Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir" diye soran Lütfü Türkkan eleştirilerin hedefi haline geldi.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 22:59..
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Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerine katılan Lütfü Türkkan, Meclis'te çektiği fotoğrafı paylaşıp "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye yazdı.

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI MECLİS'TE

İyi Partili Türkkan'ın fotoğrafını çektiği kişi, terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasıydı.

Bir milletvekilinin daveti üzerine Meclis'e giden şehit kaymakamın babası, genel kurul salonunu merak ettiği için kısa süreliğine içeri girdi. Bu sırada İyi Partili vekil hemen fotoğraf çekti ve nefretini paylaştı.

Gelen tepkiler üzerine Lüftü Türkkan tweet'ini silmek zorunda kaldı.

Lütfü Türkkan'ın silmek zorunda kaldığı tweet

Lütfü Türkkan'ın silmek zorunda kaldığı tweet

Lütfü Türkkan'ın silmek zorunda kaldığı tweet

Lütfü Türkkan'ın silmek zorunda kaldığı tweet

Lütfü Türkkan'ın silmek zorunda kaldığı tweet

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