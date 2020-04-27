taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9865
Euro
7.5756
Altın
1717.06
Borsa
101097.02
Gram Altın
385.682
Bitcoin
53940.86

Lutilik nedir

Aynı cinsle ilişki olarak bilinen lutilik yani eşcinsellik, İslam inancında yasaklanmış büyük günahlardan biridir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Lutilik nedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ramazan ilk cumasında bahsettiği, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti." hutbesinde geçen lutilik, merak konusu oldu.

AYETLERDE BELİRTİLMİŞTİR

Kur' an-ı Kerim'de, lutiliğin asla uygun görülmediği ve azabının ne derece büyük olduğu en belirgin şekilde vurgulanmıştır.

Bunu için Araf ve Hüd surelerindeki ayetleri okumak yeterlidir.

Özellikle Hüd Suresi'nin 83. ayetinde "İlahi azab cinsel haramları işleyerek nefislerine zulmedenlerden hiç bir zaman gidici değildir." ifadesi, kıyamet gününe kadar devam edecek sürekliliği içeren üslupla da her dönemin lutileri için azapla tehdit olunmuştur.

Lutilik nedir

LUTİLİK LGBT'YE DÖNÜŞTÜ

Lutilik ya da diğer adıyla eşcinsellik şu an daha çok bilinen kısaltmasıyla LGBT; Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender kelimelerinin baş harflerinden oluşan topluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Lutilik nedir

Bu tür ilişkiler gerek din ve ahlak gerekse hukuk düzeni açısından günah, çirkin ve bir fiil olmasının yanı sıra tıp otoriteleri de anal ilişkinin zedelenmeye ve yaralara yol açtığını, özellikle AIDS hastalığını meydana getiren virüsün eşcinsel ilişkiler yoluyla açılan yaralardan kolayca girmek suretiyle hızlıca ürediğini ifade etmektedir.

Lutilik nedir

Eşcinsel ilişki, modern refah toplumlarında çeşitli sebeplerle belli bir yaygınlaşma eğilimi gösterip bireysel özgürlük kapsamında telakki edilerek sınırlı ölçüde hukuken korunsa ve tabii karşılansa bile, dinî ve ahlaki öğretilerin yanı sıra günümüzde insanlığın ortak sağduyusu ve kamuoyu onu insanî değerlere ve insan haysiyetine aykırı çirkin bir davranış olarak görmeye devam etmektedir.

İlginizi Çekebilir
Bulut bilişim nedir
Bulut bilişim, kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetidir.
Dil felci nedir
Dil kaslarının kontrol dışı kasılarak işlevini kaybetmesine denir.
Mücbir sebep nedir
Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.
Koalisyon nedir
Koalisyon, parlamenter sistemde birden fazla partinin bir araya gelerek oluşturdukları ittifakla, ülkeyi ortak biçimde yönetmelerine denir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Miyom nedir
Miyom nedir
0
Cinsel istismar nedir
Cinsel istismar nedir
4
Güllaç neden Ramazan ayında yapılır
Güllaç neden Ramazan ayında yapılır
4
Şalupa nedir
Şalupa nedir
0
Rafflesia Arnoldii nedir
Rafflesia Arnoldii nedir
3
Actaea Pachpoda nedir
Actaea Pachpoda nedir
2
Eccedentesiast nedir
Eccedentesiast nedir
0
[+] Görüş bildir