Lutilik nedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ramazan ilk cumasında bahsettiği, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti." hutbesinde geçen lutilik, merak konusu oldu.

AYETLERDE BELİRTİLMİŞTİR

Kur' an-ı Kerim'de, lutiliğin asla uygun görülmediği ve azabının ne derece büyük olduğu en belirgin şekilde vurgulanmıştır.

Bunu için Araf ve Hüd surelerindeki ayetleri okumak yeterlidir.

Özellikle Hüd Suresi'nin 83. ayetinde "İlahi azab cinsel haramları işleyerek nefislerine zulmedenlerden hiç bir zaman gidici değildir." ifadesi, kıyamet gününe kadar devam edecek sürekliliği içeren üslupla da her dönemin lutileri için azapla tehdit olunmuştur.

LUTİLİK LGBT'YE DÖNÜŞTÜ

Lutilik ya da diğer adıyla eşcinsellik şu an daha çok bilinen kısaltmasıyla LGBT; Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender kelimelerinin baş harflerinden oluşan topluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Bu tür ilişkiler gerek din ve ahlak gerekse hukuk düzeni açısından günah, çirkin ve bir fiil olmasının yanı sıra tıp otoriteleri de anal ilişkinin zedelenmeye ve yaralara yol açtığını, özellikle AIDS hastalığını meydana getiren virüsün eşcinsel ilişkiler yoluyla açılan yaralardan kolayca girmek suretiyle hızlıca ürediğini ifade etmektedir.

Eşcinsel ilişki, modern refah toplumlarında çeşitli sebeplerle belli bir yaygınlaşma eğilimi gösterip bireysel özgürlük kapsamında telakki edilerek sınırlı ölçüde hukuken korunsa ve tabii karşılansa bile, dinî ve ahlaki öğretilerin yanı sıra günümüzde insanlığın ortak sağduyusu ve kamuoyu onu insanî değerlere ve insan haysiyetine aykırı çirkin bir davranış olarak görmeye devam etmektedir.