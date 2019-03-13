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Maas: Anlaşmasız Brexit senaryosuna yaklaşılıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşmasının reddedilmesini değerlendirdi.

AA | 13.03.2019 - 09:46..
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMASIZ SENARYOYA DAHA FAZLA YAKLAŞIYORUZ

"Açık söylemek gerekirse, bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Maas, düzensiz bir Brexit ihtimalinin arttığına işaret etti. Maas, kalan 17 gün içinde İngiltere’nin, AB’den düzensiz bir şekilde ayrılmasının önlenmesini ümit ettiğini belirtti.

SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIZ

Almanya’nın, “ihtimallerin en kötüsüne mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlandığını" ifade eden Maas, şimdilik İngiltere'nin iç politikasındaki gelişmeleri bekleyeceklerini ve buna ilişkin spekülasyon yapmayacaklarını kaydetti.

Maas: Anlaşmasız Brexit senaryosuna yaklaşılıyor

OYLAMA

İngiliz Parlamentosu'nda dün akşam yapılan oylamada Brexit anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti. İngiltere Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

Parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı Parlamento'dan geçirmekte başarısız oldu. İngiliz Parlamentosu bugün ''anlaşmasız ayrılık'', perşembe günü de ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak. İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.

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