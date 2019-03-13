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Maaşı kesilince evli olduğunu öğrendi

Hatay'da yaşayan 70 yaşındaki Siham Reyhani, babasından kalan maaşının kesilmesi üzere başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi.

DHA | 13.03.2019 - 16:37..
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İskenderun'da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani'nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi.

14 YAŞINDAN BERİ EVLİ

SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi.

Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi.

Maaşı kesilince evli olduğunu öğrendi

"BAŞIMDAN BİR NİŞANLIK DAHİ GEÇMEDİ"

Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

Maaşı kesilince evli olduğunu öğrendi VİDEO

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