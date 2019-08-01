Maaşını alamayan işçi, kepçe ile polisi kaçırdı

Denizli'deki bir inşaat firmasında çalışan Sıddık K. isimli şahıs, maaşını almak için çalıştığı iş yerine gitti, ancak iş yeri yetkilileri maaşının 2 Ağustos Cuma günü (yarın) yatırılacağını söyledi.

BİR ANDA KEPÇENİN ÜZERİNE ÇIKTI VE KAÇTI

Buna sinirlenen şahıs ise iş yeri bahçesindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesinin üzerine çıktı ve bir anda çalıştırarak hızla uzaklaştı. İş yeri yetkilileri ise durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı ve kullandığı kepçeyi İzmir yolunda takibe alarak bir kavşakta durdurmayı başardı.

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POLİSİ DE KAÇIRDI

Bu sırada polis memurlarından biri, kepçenin üzerine çıkarak şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis memuru Sıddık K.’yi sakinleştirmeyi başaramayınca, bu defa şahıs trafiğin boş olmasından faydalanarak kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kaçırarak yoluna devam etti.

İKNA ETMEK İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Kepçe ile birlikte kaçırılan polis memuru, şahsın eyleminden vazgeçmesi için dakikalarca uğraştı. Polis memurunun bu çabası sonunda sonuç verdi. Sıddık K., kaçırdığı polis memuru ve kepçe ile birlikte yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra 5 polis ekibi tarafından, Merkezefendi ilçesindeki 2. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde durduruldu.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Kepçenin üstünde polis memuru Sıddık K.’yi ikna edip kepçeyi yol ortasında durdurunca, polis araçları da iş makinesinin önüne ve arkasına geçerek kepçenin hareket etmesini engelledi. Olayın ardından onlarca polisi arkasına takan ve kepçe ile kilometrelerce kaçmayı başaran şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sıddık K.’nin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

POLİS ELİNİ YAKTI

Olayı gören bir görgü tanığı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, olaya çok şaşırdıklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti. Gördü tanığı, ayrıca kepçenin üstünde polis memurunun aşağı inerken iş makinesinin egzozuna elini değdirdiğini ve yaktığını da öne sürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.