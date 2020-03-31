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Maaşını getiren görevliyi alnından öpen Cennet Nine

83 yaşındaki Cennet Çomak, emekli maaşını çekerek getiren imam Şahin Uçar'ı alnından öperek teşekkür etti.

DHA |
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Maaşını getiren görevliyi alnından öpen Cennet Nine

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla tüm illerde kurulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, sahaya inerek sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Burdur'da da faaliyet gösteren Vefa Destek Ekibi, vefat eden eşinden kalan maaşı çekemeyen Cennet Çomak'ın çağrısıyla harekete geçti.

Maaşını getiren görevliyi alnından öptü VİDEO

EVRAKLAR HAZIRLANIP MAAŞI ÇEKİLDİ

Vefa Sosyal Destek Ekibi hemen Cennet Çomak'ın evraklarını hazırlayarak maaş aldığı bankaya gitti. Maaşı çeken görevliler Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Cennet Çomak'ın evine giderek maaşını teslim etti.

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü -2

ALNINDAN ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Cennet Çomak, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek, maaşını getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı anlından öperek teşekkür etti.

Vefa Destek Ekibi maaşını çekemeyen diğer yaşlıların da maaşlarını çekerek evlerine götürmeye devam ettiği belirtildi.

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü -1

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü -3

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü -4

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