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Mac ve iOS'a yapılan saldırılar 1.6 milyona ulaştı

Kaspersky, Mac ve iOS tabanlı cihazlara yapılan kimlik avı saldırılarının, bu yılın ilk yarısında 1.6 milyona ulaştığını açıkladı.

DHA | 13.09.2019 - 15:37..
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Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde birçok akıllı telefon modeli piyasaya çıktı ve akıllı telefon kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca mobil cihazlar, kötü niyetli saldırganların en çok tercih ettiği platformların başında geliyor.

Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky, Mac bilgisayarları, iOS tabanlı mobil cihazlar ve ilgili web servislerini kullananları dolandırmaya yönelik kimlik avı saldırıları sayısının, yılın ilk yarısında 1.6 milyona ulaştığını açıkladı.

Söz konusu sayı, 2018’in tamamında gerçekleşen saldırı sayısından yaklaşık yüzde 9 daha fazla. Kaspersky’ye göre popüler dijital cihazları kullanan kişi sayısının artması, her geçen gün daha fazla siber suçlunun dikkatini çekmeye başladı.

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SAHTE E-POSTALARA DİKKAT

Kaspersky raporuna göre söz konusu saldırılar kapsamında en sık rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinin başında iCloud arayüzünü taklit ederek Apple ID hesap bilgilerini çalmak yer alıyor.

Bu servislere yönlendiren bağlantılar genellikle, teknik destek ekiplerinden geliyormuş gibi görünen spam e-postalarla geliyor. Bu e-postalarda, bağlantıya tıklanmadığı takdirde kullanıcı hesabının kilitleneceği belirtiliyor.

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'APPLE İÇİN DAHA BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR'

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Sidorina, söz konusu araştırmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu dolandırıcılık yöntemleri teknik açıdan yeni olmasa da bunların Windows veya Android gibi diğer platformların kullanıcılarına kıyasla Apple kullanıcıları için daha büyük bir tehlike oluşturduğuna inanıyoruz. Bunun nedeni ise Mac ve diğer Apple cihazlarının oluşturduğu ekosistemin genellikle daha güvenli olarak kabul edilmesi.

Bu yüzden kullanıcılar sahte web siteleriyle karşılaştıklarında daha dikkatsiz davranabiliyor. Öte yandan, iCloud hesabına ait giriş bilgilerinin çalınması çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, kötü niyetli bir kişi iPhone veya iPad’i uzaktan engelleyip içindeki verileri tamamen silebilir.

Apple kullanıcılarına, teknik destekten geldiği belirtilen ve kimlik bilgilerini talep edip bir bağlantıya tıklanmasını isteyen e-postalara karşı daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.”

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İster Android ister iOS kullanıcısı olun, size gönderilen e-postalara ve yönlendirildiğiniz internet sitelerine karşı oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Bilgilerinizin ele geçirilmesini istemiyorsanız, güvenmediğiniz hiçbir bağlantıya tıklamamanız gerekiyor.

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