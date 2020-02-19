taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0696
Euro
6.5567
Altın
1601.72
Borsa
119574.1
Gram Altın
312.793
Bitcoin
61650.5

Macaristan Başbakanı Orban: Balkanlar da AB'ye alınmalı

AB'nin genişleme politikasını da eleştiren Orban, Balkan ülkelerinin AB'ye alınmamasına tepki gösterdi

AA | 19.02.2020 - 04:50..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) uzun süredir kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisini (EPP) kuruluş ilkelerine aykırı politika izlediği gerekçesiyle eleştirdi.

Fidesz'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak, sosyal medya hesabı Facebook'tan Başbakan Orban'ın EPP yöneticilerine hitaben yazdığı mektubu paylaştı.

Orban, mektubunda, EPP'nin, Sovyetler Birliği'nin Orta Avrupa'dan çıkarılması, komünist sistemlerin yıkılması, Avrupa'nın yeniden birleştirilmesi, Schengen sisteminin ve avronun oluşturulması gibi konularda çok önemli rol oynadığını belirtti.

Macaristan Başbakanı Orban: Balkanlar da AB'ye alınmalı

"KOMÜNİZMLE MÜCADELE YERİNE KUCAKLIYORUZ"

EPP'nin son dönemde kuruluş ilkelerinin tersine siyaset izlediğini öne süren Orban, "Bugün her şey değişti. Avrupa'da ağır bir miras bırakan Komünizm ve Marksizmle mücadele etmek yerine Fidel Castro ve Karl Marx'ı övüyoruz. Ren modeli yerine, eşitlikçi ve sosyalist teorileri kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orban, Avrupa'nın demografi sorununun, göçmenlerin Avrupa'ya taşınması yerine doğum oranlarının arttırılarak çözülmesi gerektiğini ama EPP'nin bu konuda da yanlış politika izlediğini iddia etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme politikasını da eleştiren Orban, Balkan ülkelerinin AB'ye alınmamasına tepki gösterdi.

Orban, EPP'nin her geçen gün güç kaybettiğine işaret ederek, 2011'de EPP'nin AP'de 271 milletvekiline sahip olduğunu bugün ise sadece 187 milletvekili ile temsil edildiğini kaydetti.

EPP Grubu Başkanı Donald Tusk'ı Polonya'nın iç siyasi meselelerini EPP'ye taşımakla da suçlayan Orban, "EPP'nin geleceğine yönelik iç tartışma yapılmalı. Zagreb'de düzenlenen kongrede bu gerçekleştirilmedi. Bunun yerine Polonya'nın iç siyasi tartışmalarını EPP'ye taşıyan birisi başkan olarak seçildi." ifadesini kullandı.

FİDESZ İLE EPP ARASINDA GÖÇMEN KRİZİ

Macaristan hükümetinin, önceki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in Avrupa değerlerine uymadığı gerekçesiyle EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

EPP Grubu Başkanı Donald Tusk, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Fidesz'in EPP üyeliği süresiz olarak askıda kalacak çünkü Fidesz'in izlediği politikada, demokratik normlara ve hukukun üstünlüğüne uymak veya ifade özgürlüğüne saygı duymak gibi konularda herhangi bir ilerleme görülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri
'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' (PEGIDA) adlı hareket, 200. gösterisini gerçekleştirdi.
Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı
Almanya'da bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 12 kişi, 6 eyalette yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek
Bu kapsamda ilk resmi nikah, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı.
İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor
İngiltere'yi geçen hafta etkisi altına alan Ciara fırtınasının ardından şimdi de Dennis fırtınasına hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Ülke çapında birçok bölgede sele karşı uyarılar gündeme geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
24
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
53
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
41
Libya'da saldırılar sonrası, ateşkes görüşmeleri ertelendi
Libya'da saldırılar sonrası, ateşkes görüşmeleri ertelendi
5
Katar'da MERS virüsü alarmı
Katar'da MERS virüsü alarmı
7
Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 1 ölü 13 yaralı
Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 1 ölü 13 yaralı
11
Aydın'da alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı
Aydın'da alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir