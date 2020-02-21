Macaristan, Türkiye ile savunma iş birliğine sıcak bakıyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, New York'ta AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliğin azaltılması konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) rolünü değerlendiren Szijjarto, bölgedeki durumdan endişe duyduklarını ve Orta Doğu'da her ne olursa bu durumun Avrupa'yı da doğrudan etkilediğini söyledi.

"GERGİNLİĞİN AZALTILMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Szijjarto, ''Suriye ve çevresinde çatışmalar ve gerginlik ne kadar artarsa, Avrupa'ya yönelik güvenlik tehditleri de o kadar artıyor. Bu yüzden gerginliğin azalmasını ümit ediyoruz.'' diye konuştu.

Türkiye ile AB'nin daha önce mülteciler konusunda bir anlaşma yaptığını ve Türkiye'nin yükümlüklerini yerine getirdiğini, göç sorununun kontrol altına alındığını belirten Szijjarto, yeni bir mülteci akınının yaşanmasından ise endişe duyduklarını ifade etti.

Szijjarto, ''Yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin yeniden Batı Balkanlar üzerinden AB'ye gelmesi dürüst olmak gerekirse bizim karşılaşmak istemediğimiz bir güvenlik tehdidi yaratacak. Kontrolsüz mülteci akını terör örgütlerinin yayılmasına fırsat verecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

''NATO'NUN SURİYE'YE MÜDAHALESİ HENÜZ GÜNDEME GELMEDİ"

NATO'nun müttefiki Türkiye'nin Suriye'de karşı karşıya kaldığı krize müdahale edip etmemesine yönelik soruya Szijjarto, ''Bu konu henüz gündemimizde değil ve NATO'nun herhangi bir rolü olup olmayacağı, ya ülkelerin NATO'daki temsilcileri ya da dışişleri veya savunma bakanları tarafından tartışılmalı, henüz gündeme gelmedi.'' yanıtını verdi.

"AB, MÜLTECİLERE YARDIM EDEN ÜLKELERE DAHA FAZLA DESTEK VERMELİ"

Szijjarto, AB'nin mülteciler konusunda Türkiye'ye yeterince destek verip vermediğine yönelik, şunları söyledi: ''AB, sorunların temel nedenleriyle mücadelede ve bu ülkelere yardım konusunda daha aktif olmalı ve mültecilerin geldiği Türkiye'de dahil ilk güvenli ülkelere daha fazla destek olmalı. İnsanları göç etmeye ya da insan tacirlerine para ödemeye teşvik etmek yerine, Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün'e ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecilere bakabilmeleri için daha fazla destek olmalıyız. AB, daha fazlasını yapabilir ve yapmalı.''

"MACARİSTAN, TÜRKİYE İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYE AÇIK"

Türkiye ile ikili ilişkiler, Macaristan ordusunun envanterindeki Türk zırhlıları ve savunma alanındaki iş birliğine de değinen Szijjarto, ''Türkiye ile bu savunma iş birliğini genişletmeye kesinlikle açığız.'' dedi.

Macaristan ve Türkiye'nin aynı savunma ittifakının üyesi olduğunu ve savunma alanında iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Szijjarto, ''Birbirimize karşı güvenilir ortaklar olduğumuzu kanıtladığımızı cesurca söyleyebilirim. Sadece savunma iş birliği alanında değil, aynı zamanda birlikte çalıştığımız diğer konularda da iş birliğimizi geliştirmemek için bir neden yok.'' ifadelerini kullandı.

Szijjarto, şöyle devam etti: ''Afrika'da ticaret alanında ortak bir çalışma planlıyoruz, Macar ve Türk firmalarının Afrika'daki ihalelere birlikte başvurması. Türk firmalarının Afrika'da Macar firmalarından daha güçlü olduğunun farkındayız. Macar firmalar taşeron ya da ortak olarak Türk şirketlerle iş birliğine hazır. Maalesef şu ana kadar tamamlayamadığımız bir ödev var ve bu da ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak. Bu, birkaç yıl önce belirlediğimiz bir hedefti. Bu hedefe yaklaşmamıza rağmen henüz orada değiliz, 3 milyar doların biraz üzerindeyiz ama iki ülke ve iki özel sektör arasındaki bu ilişkiyi daha da genişletmenin yollarını arıyoruz.''

''AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE'YE İKİ YÜZLÜ BİR OYUN OYNANIYOR''

Türkiye'nin AB üyeliği için müzakerelerin tekrar başlamasının zamanı gelip gelmediğine ilişkin soruya ise Szijjarto, şöyle yanıt verdi: ''Bir ülke ile AB üyeliğini müzakerelerine başlamak ve AB'ye katılım için 27 üyenin de onayı gerek ve dürüst olmak gerekirse bu konuda birlik ve uzlaşı yok. Türkiye bizim çok saygı duyduğumuz bir ülke ve bu yüzden Türkiye'ye karşı bu ikiyüzlü oyunun oynandığını görmek istemiyorum. Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını düşünen ülkelerin bunu açıkça söylemesi gerek ve böylelikle başka çözümlere kapı açılır. Türkiye ile özel bir ortaklık geliştirilebilir çünkü dikkate almamız gereken bir şey var. Türk ekonomisi yakında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak ve Avrupa içinde en büyük nüfusa sahip ülkelerden biri. Nüfus ve ekonomi bakımından çok güçlü bir komşu ve bunun dikkate alınması gerek. Biz, Türkiye'ye her zaman destek vereceğiz ve dürüst olacağız.''

''AB'NİN HİÇ ŞÜPHESİZ REFORMLARA İHTİYACI VAR''

Szijjarto, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından AB'nin geleceği ve reforma ihtiyaç duyup duymadığı sorusuna karşılık da ''AB'yi tekrar güçlü görmek istiyoruz ve şunu anlamamız gerek, AB ciddi zorluklarla karşı karşıya ve bu sorunlara ne tür cevaplar verilmesi gerektiği konusunda tartışmalar da doğal ancak ana akımı temsil etmeyen üyelerin bu tartışmalarda yer alıp alamayacağının sorgulanmasının da demokratik olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden evet AB'nin hiç şüphesiz bazı reformlara ihtiyacı var, genişlemeli ve bürokrasi azalmalı.'' ifadesini kullandı.