Macaristan'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilanı

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

ÜLKEYE GİRİŞLER YASAK

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını belirtti.

ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını bildirerek, bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini belirtti.

UKRAYNA'DA VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Ukrayna Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, virüse karşı bir dizi önlem alındığı, bu kapsamda okulların 3 hafta süreliğine karantinaya alınmasının planlandığı belirtildi.

ETKİNLİKLER SINIRLANDI

200'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin sınırlanmasının teklif edildiği, bu teklifin devletin zaruri gördüğü faaliyetleri ise kapsamadığı vurgulandı.

Spor etkinliklerinin, uluslararası örgütlerden izin alınması halinde izleyicisiz düzenlenebileceği belirtilirken Borispol Uluslararası Havalimanına termal kameraların satın alınmasının kararlaştırıldığı aktarılırken, Ukrayna'da virüs vakası, İtalya'ya seyahat eden Ukrayna vatandaşında tespit edilmişti.