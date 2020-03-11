taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.199
Euro
7.0173
Altın
1653.73
Borsa
100152.65
Gram Altın
330.527
Bitcoin
48411.57

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilanı

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı acil durum ilan edilirken, önlemler alındı.

AA | 11.03.2020 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

ÜLKEYE GİRİŞLER YASAK

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını belirtti.

ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını bildirerek, bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini belirtti.

UKRAYNA'DA VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Ukrayna Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, virüse karşı bir dizi önlem alındığı, bu kapsamda okulların 3 hafta süreliğine karantinaya alınmasının planlandığı belirtildi.

ETKİNLİKLER SINIRLANDI

200'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin sınırlanmasının teklif edildiği, bu teklifin devletin zaruri gördüğü faaliyetleri ise kapsamadığı vurgulandı.

Spor etkinliklerinin, uluslararası örgütlerden izin alınması halinde izleyicisiz düzenlenebileceği belirtilirken Borispol Uluslararası Havalimanına termal kameraların satın alınmasının kararlaştırıldığı aktarılırken, Ukrayna'da virüs vakası, İtalya'ya seyahat eden Ukrayna vatandaşında tespit edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Lufthansa'dan 23 bin uçuşu iptal etme kararı
Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşun iptal edileceği duyuruldu.
İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüsten öldü
Virüs bulaşan bazı Devrim Muhafızlarının tedavi altına alındığı belirtildi.
İran'da kağıt paralar kaynatılıp dezenfekte ediliyor
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin artış gösterdiği ülkede sıkı önlemler alınırken, halk ise kağıt paralarını bile dezenfekte etmeye başladı.
Kenya'da tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu öldürüldü
Bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu kaçak avcıların hedefi olurken, dünya üzerinde yalnızca bir beyaz zürafa kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1309
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
702
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
163
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
492
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
363
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
82
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir