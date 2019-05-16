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Macaristan'da Türk isimleri çocuklara veriliyor

Aslen Türk olan daha sonra asimile olan Macarlar, çocuklarına Türk isimleri tercih ediyor.

AA | 16.05.2019 - 20:56..
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Macaristan'da Türk isimleri çocuklara veriliyor

Türk dizilerinin dünyaya üzerinde izlenmesi arttıkça, Türk kültürene ait değerlede ülkelerde etkinlik göstermeye başladı.

Bu etkileşimlere son olarak Macaristan da dahil oldu.

Macar internet sitesi "szuloklapja.hu"ya göre, MTA Dil Bilimleri Enstitüsünce hazırlanan 2019 yılı resmi isim listesine 35 yeni ad eklendi.

4 TÜRK İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Yeni 20 kadın ve 15 erkek isimiyle güncellenen listede Hürrem, Nazlı, Alperen ve Arif adlarının da yer aldığı bildirildi.

Resmi isim listesinde toplam bin 780 erkek ve 2 bin 333 kadın adının yer aldığı kaydedildi.

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