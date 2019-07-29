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Macaristan'dan 3 çocuk için teşvik çalışmaları

Üç çocuk yapan evli çiftlere 30 bin euro vermeyi planlayan Macaristan, aynı zamanda çekilen krediyi geri ödemek zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 20:43..
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Macaristan'dan 3 çocuk için teşvik çalışmaları

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupalıların sığınmacı krizi yaşamaması için daha fazla çocuk yapması gerektiğini vurgulamıştı.

Orban geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu durumu "Bizim sayılara değil Macar çocuklara ihtiyacımız var" ifadesi ile aktarmıştı.

3 ÇOCUK YAPANA 30 BİN EURO VERECEK

Buna göre Macaristan üç çocuk yapan evli çiftlere 30 bin euro verecek. Macar parasıyla 10 milyon Forint'e denk gelen bu para, evli çiftlere kredi olarak verilecek ve eğer üç çocukları olursa kredi geri ödenmek zorunda olmayacak. Uygulama Temmuz ayı içerisinde başladı ve en önemli özelliği faizsiz olması ve bu krediyi çekecek olan çiftlerin parayı diledikleri gibi harcayabilecek olmaları. Macaristan'dan 3 çocuk için teşvik çalışmaları

MACARİSTAN'DA DOĞURGANLIK ORTALAMANIN ALTINDA

Avrupa'da bugün ortalama doğurganlık sayısı 1,59. Macaristran 1,49 ile bu ortalamanın altında bulunuyor.

Macaristan'dan 3 çocuk için teşvik çalışmaları

4 ÇOCUKLU ANNELER ÖMÜR BOYU VERGİDEN MUAF

Dört çocuklu kadına ömür boyu vergi muafiyeti Orban hükümetinin nüfusu artırmak için oluşturduğu teşvik sadece geri ödemesiz kredi değil. Bütçe'nin yüzde 4,8'ini buna ayırdığını açıklayan Orban, büyük ailelerin ev alımı ve araba alımında sübvansiyonlar ve en az dört çocuk yetiştirmekte olan kadınların ömür boyu vergiden muaf tutulması gibi dikkat çeken diğer teşvikleri de hayata geçiriyor.

Macaristan'dan 3 çocuk için teşvik çalışmaları

30 BİN EURO ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

30 bin euroluk kredi için gereken şartlar ise şöyle: Evli olmak, evlenen çiftten en az bir tarafın ilk evliliği olması, kadının 18 ila 40 yaş arasında olması, evli çiftten en az bir kişinin Macaristan'da en az 180 günlük sosyal katılım payı ödemiş olması.

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